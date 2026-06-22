Медведь растерзал туристку на Камчатке, а гиду вынесли приговор

Суд на Камчатке признал виновным организатора туристического похода, в ходе которого медведь напал на участницу группы из Саратова. Об этом сообщила краевая прокуратура.
Как установил суд, в июле прошлого года мужчина сопровождал группу из 18 туристов в район Мутновской ГеоЭС. Во время стоянки путешественники на протяжении двух дней наблюдали медведей рядом с лагерем. Один из хищников даже повредил палатку.
После этих происшествий часть участников решила досрочно завершить поездку и вернуться в Петропавловск-Камчатский. Несмотря на очевидную опасность, руководитель группы не принял дополнительных мер безопасности.
В один из вечеров гид вместе с помощницей и несколькими туристами отправился к бассейну ГеоЭС, оставив часть группы в лагере. В это время на туристку из Саратова, находившуюся в палатке, напал медведь.
Женщина получила укушенные и скальпированные ранения. Согласно материалам дела, причиненный вред был квалифицирован как тяжкий.
Суд признал мужчину виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев принудительных работ с удержанием пяти процентов заработка в доход государства.
Кроме того, осужденному на три года запрещено заниматься туристической деятельностью. Основное наказание он будет отбывать в исправительном центре.
Также суд удовлетворил иск пострадавшей о компенсации морального вреда. В пользу туристки взыскано более одного миллиона рублей.
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