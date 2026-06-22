Медведь растерзал туристку на Камчатке, а гиду вынесли приговор

Как установил суд, в июле прошлого года мужчина сопровождал группу из 18 туристов в район Мутновской ГеоЭС. Во время стоянки путешественники на протяжении двух дней наблюдали медведей рядом с лагерем. Один из хищников даже повредил палатку.