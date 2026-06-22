«Не за недели, а за часы»: ИИ смог взломать секретные системы Агентства национальной безопасности США

Бизнесмен Илон Маск рассказал, что переживает за будущее из-за развития ИИ. Он раскритиковал правительство США за идею стать совладельцем крупнейших технологических компаний, разрабатывающих искусственный интеллект. По мнению миллиардера, гораздо более эффективной была бы прямая финансовая поддержка американцев. Илон Маск подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта и роботизации приведет к такому избытку товаров и услуг, что экономике страны будет угрожать не инфляция, а падение цен.