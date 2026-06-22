День молодёжи в Хабаровске отметят фестивалем на набережной

В Хабаровске 27 июня пройдёт фестиваль «День молодёжи-2026». Главная площадка развернётся на набережной рядом с универсальным краевым спортивным комплексом, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.
В этом году праздник пройдёт в единой для страны концепции «Мечта. Гордость. Единство» и будет приурочен к Году единства народов России. Участие в фестивале бесплатное, но гостям нужно заранее зарегистрироваться через чат-бот в национальном мессенджере MAX.
На площадке будут работать тематические зоны «Молодость», «Мечта», «Гордость», «Единство» и «Вдохновляй, пока молодой». Там представят проекты и возможности для молодёжи в науке, образовании, творчестве, предпринимательстве и общественной жизни.
Отдельную программу подготовит Ресурсный центр «Добро.рф». На «Ярмарке добра» можно будет передать помощь бойцам СВО и жителям приграничных территорий, написать письмо военнослужащим, присоединиться к экологической акции или сделать пожертвование в фонд #МЫВМЕСТЕ.
Для молодых предпринимателей и авторов локальных проектов откроют площадку «Создано молодыми» с хабаровскими брендами и советами по развитию бизнеса. Рядом представят локацию «Сделано в Хабаровском крае», а общество «Знание» проведёт всероссийский эфир с прямыми включениями из регионов.
Финалом праздника станет всероссийская акция: участники в разных городах одновременно зажгут фонарики и попытаются установить рекорд России. Организаторами фестиваля выступают комитет по делам молодёжи правительства Хабаровского края, Росмолодёжь, Движение Первых и общество «Знание».