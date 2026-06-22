День молодёжи в Хабаровске отметят фестивалем на набережной

В этом году праздник пройдёт в единой для страны концепции «Мечта. Гордость. Единство» и будет приурочен к Году единства народов России. Участие в фестивале бесплатное, но гостям нужно заранее зарегистрироваться через чат-бот в национальном мессенджере MAX.