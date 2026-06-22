Мошенники разработали новые схемы для обмана выпускников Хабаровска

В разгар экзаменов и приёмной кампании в Хабаровске активизировались аферисты, которые играют на самом дорогом — на надеждах выпускников и их родителей поступить в вуз. Схем обмана стало больше, и все они маскируются под официальные сервисы, предупреждает городская администрация.
Первый и самый опасный инструмент мошенников — фейковые сайты, которые внешне неотличимы от государственных порталов проверки результатов ЕГЭ. Выпускник заходит, вводит паспортные данные, СНИЛС — и вся эта информация утекает в руки преступников. Вторая схема работает на тревожности: родителям и детям предлагают за деньги «поднять» баллы, организовать внеочередную пересдачу или договориться о поступлении по знакомству. В мэрии подчёркивают прямо: ни одно такое предложение не имеет под собой реальной основы, все они незаконны.
Третий способ — фишинговые рассылки якобы от приёмных комиссий вузов с просьбой подтвердить поступление по сомнительной ссылке. Клик — и злоумышленники получают доступ к аккаунтам на Госуслугах и другим конфиденциальным данным. Схема старая, но в горячке поступления работает безотказно.
В администрации напоминают, что результаты ЕГЭ проверяются только на официальных ресурсах: через портал Госуслуг, сервис Рособрнадзора checkege.rustest.ru, сайты региональных центров обработки информации или непосредственно в школе. Подача апелляций также идёт только через эти каналы. Никому нельзя передавать паспортные данные, СНИЛС, пароли и коды из СМС. Контрольные материалы ЕГЭ надёжно защищены, и единственный законный способ повысить балл — успешно сдать экзамен. Никаких «официальных сливов» не существует.