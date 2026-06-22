Мошенники разработали новые схемы для обмана выпускников Хабаровска

Первый и самый опасный инструмент мошенников — фейковые сайты, которые внешне неотличимы от государственных порталов проверки результатов ЕГЭ. Выпускник заходит, вводит паспортные данные, СНИЛС — и вся эта информация утекает в руки преступников. Вторая схема работает на тревожности: родителям и детям предлагают за деньги «поднять» баллы, организовать внеочередную пересдачу или договориться о поступлении по знакомству. В мэрии подчёркивают прямо: ни одно такое предложение не имеет под собой реальной основы, все они незаконны.