Люлин: никогда не будет забыт подвиг бойцов Красной Армии и тружеников тыла

Никогда не будет забыт подвиг солдат и офицеров Красной Армии и миллионов тружеников тыла! Сегодня, когда наша страна вновь вынуждена сражаться с поднявшим голову нацизмом, мы заново переосмысливаем события 1941 года. Наш долг — не посрамить честь отцов и дедов, в схватке с жестоким врагом отстоявших наше право на жизнь.