Житель Хабаровского края целиком увёз чужой гараж себе на дачу

В Амурске 44-летний мужчина развернул операцию по перемещению металлического гаража, искренне полагая, что конструкция никому не нужна. На деле бокс принадлежал 49-летнему местному жителю, который хранил внутри детали от мотоцикла и мебель. Общий ущерб владелец оценил в 120 тысяч рублей, после чего отправился в полицию.
Схема получилась почти производственной. Злоумышленник нанял эвакуатор, погрузил гараж целиком и перевёз его на собственный дачный участок. Там он электродрелью вскрыл замок и установил своё запирающее устройство, по-хозяйски обживая новое приобретение. Реализовать чужое имущество, хранившееся внутри, мужчина не успел — оперативники уголовного розыска нашли его раньше.
Подозреваемый оказался ранее не судимым и, по его собственным словам, был уверен, что гараж бесхозный. Однако такая версия не помешала возбудить уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», где максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Металлический бокс полицейские изъяли и вернули законному владельцу.
Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.