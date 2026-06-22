Житель Хабаровского края целиком увёз чужой гараж себе на дачу

Подозреваемый оказался ранее не судимым и, по его собственным словам, был уверен, что гараж бесхозный. Однако такая версия не помешала возбудить уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», где максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы. Металлический бокс полицейские изъяли и вернули законному владельцу.