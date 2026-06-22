В Биробиджане зажгли свечи в память о самой страшной дате в истории страны

Ровно в восемь вечера голос ведущего разрезал воздух, напоминая о том, что 22 июня навеки останется Днём памяти и скорби. По всей России в этот час загораются «Огненные картины войны». Но у нас, в ЕАО, у этого огня особый лик — Матери, которая ждала, верила и любила. Той, чья молитва была для солдат надёжнее брони. «Матери победителей» — это не просто мемориал, это наша общая рана и наша общая гордость.