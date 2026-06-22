В Биробиджане зажгли свечи в память о самой страшной дате в истории страны

В канун 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны Биробиджан вновь замер в скорбном молчании. В сквере Победы развернулось пронзительное действо — акция «Огненные картины войны». Подробности — в репортаже hab.aif.ru.
Утро 21 июня столицу ЕАО встретило ливнем, словно сама природа оплакивала грядущую дату. Но к вечеру небо сжалилось, и на площадь к памятнику «Матерям победителей» потянулись люди — молодёжь, убелённые сединами ветераны, родители с младенцами на руках. Никого не испугал холодный ветер, потому что ветер памяти сильнее любого ненастья.
Организаторы сотворили настоящую исповедь из огня: на матовой плёнке выложили сотни свечей в красных и прозрачных подсвечниках. Но главное — в самом символе. Там, где полыхало пламя, проступили три сакральных элемента: контур женщины, которая есть Родина-мать, и слова «ЕАО ПОМНИТ». Это не просто буквы — это клятва, выжженная в сердцах.
Ровно в восемь вечера голос ведущего разрезал воздух, напоминая о том, что 22 июня навеки останется Днём памяти и скорби. По всей России в этот час загораются «Огненные картины войны». Но у нас, в ЕАО, у этого огня особый лик — Матери, которая ждала, верила и любила. Той, чья молитва была для солдат надёжнее брони. «Матери победителей» — это не просто мемориал, это наша общая рана и наша общая гордость.
И тут началось таинство. Десятки добровольцев, кадеты МЧС, юнармейцы и обычные горожане, затаив дыхание, стали зажигать фитили. Свеча за свечой — и в густеющих сумерках вспыхнула огненная феерия. Огонь переливался, трепетал на ветру, но не сдавался, как не сдавались когда-то наши деды. Губернатор ЕАО Мария Костюк не осталась в стороне: она зажгла свою свечу, и этот огонёк, вплетённый в общее полотно, стал символом единства власти и народа в скорбный час.
Из динамиков лились «Алёша», «Журавли» и та самая, до боли знакомая мелодия «Хотят ли русские войны». Кто-то беззвучно шевелил губами, подпевая, у кого-то на глазах блестели слезы. Вокруг, сбившись в тесный круг, люди делились тем, что берегут в душе: чьи-то отцы и матери не вернулись с той войны, чьи-то семьи были разбросаны по всему Союзу.
«Для меня это не просто дата, — с дрожью в голосе призналась биробиджанка Альбина Михайловна. — В ту самую, самую чёрную ночь война ворвалась в каждый дом. Наш народ заплатил за Победу такую цену, что забыть это — предать всех, кто остался на полях сражений».
Ветер крепчал, но люди не расходились. Они стояли у живого огня, обнимая детей и вглядываясь в полыхающий образ Матери. Фотографировали, плакали, молчали. Потому что 85 лет — это миг для вечности. И пока зажигаются эти свечи, пока внуки помнят подвиг дедов, связь поколений не прервётся никогда. Эта ночь — скорбная, великая и огненная — навсегда останется не только на улицах Биробиджана, но и в каждой русской душе.