«Мастерство не пробухаешь»: Деревянко ответил, зачем пылесосит на улице

Актер Павел Деревянко был замечен с пылесосом на улице и вызвал интерес проходящих мимо людей. Оказалось, что он наводит чистоту в зоне для фотографироаания перед проведением светского мероприятия. Как пояснил «МК» Деревянко, заниматься домашними делами для него не впервой, он и сам частенько берётся за уборку. «Мастерство не пробухаешь»- резюмировал артист. Смотрите интервью «МК» и Павла с пылесосом.