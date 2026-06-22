Белгосстрах назвал четыре основные причины обращения по страховым случаям у белорусских туристов за границей, озвучив сумму средней выплаты

Ведущий специалист сектора методологии страхования управления медицинского страхования Белгосстраха Татьяна Почек назвала в эфире телеканала СТВ четыре основные причины обращения по страховым случаям у белорусских туристов за границей.
Речь идет о добровольном страховании при выезде за границу. В Белгосстрахе привели цифры: если в 2025 году было заключено за пять месяцев около 66 тысяч договоров страхования, то за такой же период 2026-го уже 79 тысяч. Причем заключение договора страхования возможно при поездке во все страны мира. Самыми же популярными, рассказала Татьяна Почек, у белорусов стали Азии, Турция, Египет, Россия и Грузия.
«Основные причины обращения — это ОРВИ, травмы, переломы, пищевые отравления. То есть где-то средняя выплата составляет около 1100 белорусских рублей по результатам оказания скорой неотложной медицинской помощи».
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