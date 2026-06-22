Застывшие мгновения мира: советские газеты первого дня Великой Отечественной

Будущий учебный год и производственные достижения.
Передовица «Народная забота о школе» главной советской ежедневной газеты «Правда», печатный номер которой имеется в распоряжении ТАСС, рассказывала о помощи граждан в обустройстве учебных заведений по собственной инициативе. «10 тыс. колхозников участвовали в массовых работах, организованных для помощи школам, — писала газета про жителей Черепановского района Новосибирской области. — Колхозники подвезли дрова, своими силами отремонтировали 47 школ, изготовили в колхозных кузницах топоры, ведра и другой хозяйственный инвентарь, а на сэкономленные общественной помощью 300 тыс. рублей приобрели наглядные пособия и книги для школьных библиотек». Статья напоминала, что лишь в РСФСР осенью готовились к учебному году более 110 тыс. начальных, неполных средних и средних школ, в которых ожидалось более 20 млн школьников, 2 млн из которых — первоклассники.
На первой полосе «Правды» приводился список предприятий, досрочно выполнивших полугодовой план. Среди них — Киевский завод им. Горького, выпускавший токарные станки-автоматы. «Завод дал значительно больше продукции, чем за весь прошлый год», — отмечалось в издании. Минская обувная фабрика, снизившая к тому же себестоимость продукции на 8%, «до конца полугодия даст дополнительно 150 тыс. пар обуви». В первые дни войны Минск подвергнется нацистским бомбардировкам. Город с преимущественно деревянными строениями охватит гигантский пожар.
Челябинский цинковый завод выплавил 100,2% цинка и 116,5% кадмия от плановых показателей, шахтеры города Сталин (ныне Донецк) рапортовали о перевыполнении плана по добыче угля, а железнодорожники Эстонской железной дороги досрочно выполнили семимесячный план перевозок.
Циклотрон, теплопаровоз и обсерватория Улугбека.
«Правда» рассказывала, что в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в Физико-техническом институте завершалось строительство первого в Советском Союзе и крупнейшего в Европе циклотрона (ускорителя заряженных частиц). «Изучение строения атомного ядра представляет собой одну из наиболее интересных и важных задач современной физики, — рассказал корреспонденту “Правды” заведующий циклотронной лабораторией. — При исследовании атомного ядра в течение последних лет был сделан ряд крупных открытий, которые пролили свет на строение материи». Позднее разобранную установку удалось вывезти из осажденного города. В 1944 году она будет запущена в Москве, в стенах нынешнего НИЦ «Курчатовский институт». Еще в 1930-е годы в СССР был заложен фундамент ядерных исследований, что впоследствии станет решающим фактором в создании отечественного атомного щита.
Совершил очередной испытательный пробег первый советский теплопаровоз (локомотив с паровым двигателем и двигателем внутреннего сгорания, что позволяет экономить топливо и воду). Машина была создана в Ворошиловграде (ныне Луганск). Автор заметки «Шахтный парашют Павловых» критикует со страниц «Правды» Народный комиссариат угольной промышленности СССР за нерасторопность внедрения изобретенного средства спасения шахтеров в случае обрыва троса шахтного подъемника.
Газета «Известия» цитировала сообщение ТАСС о запуске на Московском заводе автотракторного электрооборудования установки для закалки деталей высокочастотными токами, что ускорило и улучшило процесс. Там же была опубликована заметка об изучении созревания зерна и вычислении точного момента сбора урожая зерновых культур, указывая, что зерно при дальнейшей отлежке в снопах дополнительно забирает из стебля и колоса до 10% питательных вещество и становится «более полноценным».
Газета «Комсомольская правда» рассказывала об исследованиях в мавзолее Гур-Эмир в Самарканде останков Тамерлана с целью установления его портретного облика, а также о визите в Самарканд ташкентских ученых, которые с помощью современных приборов собирались проверить, насколько точно в XV веке выдающийся среднеазиатский астроном Улугбек — внук Тамерлана — построил свою знаменитую обсерваторию.
Культура и спорт.
Статья, открывающая номер «Комсомольской правды» за 22 июня 1941 года, давала рекомендации гражданам, как лучше провести воскресенье, напоминая про право на отдых наравне с правом на труд, записанные в Конституции. Молодежи советовали заняться спортом, отправиться в поход, журя любителей поваляться в постели до обеда.
«Правда» сообщала, что в Алма-Ате близилось к концу строительство нового здания Казахского государственного театра оперы и балета с механизированной сценой. На 23 июня 1941 года намечалось открытие в Киеве нового республиканского стадиона на 50 тыс. зрителей — одного из крупнейших в Союзе — и проведение торжественного парада физкультурников. Стадиону было присвоено имя Никиты Хрущева, который тогда возглавлял Украинскую ССР и по чьей инициативе в 1954 году Крымская область РСФСР перейдет в состав советской Украины.
29 июня на Боровском кургане в Подмосковье должен был открыться седьмой слет туристов и альпинистов.
«Комсомолка» приводит турнирную таблицу чемпионата СССР по футболу, ее возглавляло московское «Динамо». Из-за начавшейся войны чемпионат не был завершен. Лучшим нападающим был назван Алексей Соколов из московского «Спартака» — на его счету восемь голов в девяти матчах. Худшим вратарем газета признала защитника харьковского «Спартака», пропустившего 13 мячей за 3 игры.
В филиалах Большого театра давали оперы «Демон» и «Ромео и Джульетта», в московском эстрадном театре «Эрмитаж» вскоре должен был выступать джазовый оркестр под управлением Леонида Утесова, а в Парке Горького — джазовый коллектив Всесоюзного радиокомитета. Кинотеатры крутили как хиты прошлых лет («Чапаев», «Валерий Чкалов» и другие), так и весеннюю новинку — драматическую ленту «Парень из тайги» про труд золотоискателей.
Мир в огне.
Тем временем в Европе, Азии и Африке шли широкомасштабные боевые действия. «Правда» приводит сводку сообщений о действиях германских и английских вооруженных сил: в северной части Атлантики подлодки кригсмарине потопили торговые пароходы и вспомогательный крейсер общим тоннажем почти в 53 тыс. т, люфтваффе совершило налеты на порты и аэродромы противника, в Шотландии получил повреждения металлургический завод. Английская сторона докладывала об успешном отражении воздушных атак и сбитых немецких самолетах. ТАСС цитировал агентство Reuters, сообщавшее о 17 уничтоженных самолетах люфтваффе и отсутствии потерь в британской авиации.
Также ТАСС приводил выражение сожаления правительства Германии о ненамеренной бомбардировке Дублина. По утверждению германской стороны, летчики люфтваффе заблудились из-за плохой погоды. В годы Второй мировой Ирландия сохраняла нейтралитет, однако на нее неоднократно падали германские бомбы, предназначавшиеся британским городам. В частности, в ночь на 31 мая 1941 года четыре боеприпаса убили и ранили в ирландской столице несколько десятков человек, разрушив и повредив сотни домов.
В Северной и Восточной Африке британские, германские и итальянские войска обменивались авиаударами, происходили наземные бои. «Английские и индийские войска после проведенных операций, во время которых взято 560 пленных, в том числе 210 немцев, в настоящее время вновь занимают позиции, которые находились в их руках в течение последних трех месяцев», — писала «Правда» со ссылкой на Reuters о событиях на ливанско-египетском театре боевых действий. Жители Бейрута покидали город, укрываясь в горах. Английские войска атаковали линию обороны Дамаска, занимаемого «усиленно сопротивляющимися» французскими силами правительства Виши. Продолжались боевые действия на территории Китая, оккупированного милитаристской Японией.
Если завтра война…
«Правда» в заметке «Сестры запаса» рассказывала о медицинских сестрах Всероссийского общества Красного креста. Алефтина Потапова уже прошла боевое крещение в советско-японских столкновениях на озере Хасан, ее юные коллеги работали в госпитале на Карельском перешейке. Курсы готовили новый младший медицинский персонал. Статья «Торпедники» в «Известиях» повествовала о боевой подготовке экипажей торпедных катеров Военно-морского флота.
Следом шла заметка, рассказывающая о лекциях и занятиях в киевском Доме обороны. Там проходили подготовку как действующие военнослужащие, так и допризывники — работали многочисленные секции военно-технических видов спорта.
"На стене большая карта-схема авиазенитной обороны города N-ска, — рассказывает газета. — Механизированный макет представляет город в миниатюре с заводами, домами, улицами, движущимися трамваями и автомобилями. У пульта управления — лектор.
— Обратите внимание, — говорит он, — город живет нормальной жизнью.
Но вот спокойствие нарушено. Штаб местной противовоздушной обороны извещен о приближении самолетов «противника». Город на угрожаемом положении. Завывает сирена. Гаснут огни — они заменяются синим светом".
Утром 22 июня 1941 года, когда читатели могли знакомиться с материалом, на столицу Украинской ССР уже падали первые нацистские бомбы.
Виктор Бодров.