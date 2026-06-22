Застывшие мгновения мира: советские газеты первого дня Великой Отечественной

«Правда» рассказывала, что в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в Физико-техническом институте завершалось строительство первого в Советском Союзе и крупнейшего в Европе циклотрона (ускорителя заряженных частиц). «Изучение строения атомного ядра представляет собой одну из наиболее интересных и важных задач современной физики, — рассказал корреспонденту “Правды” заведующий циклотронной лабораторией. — При исследовании атомного ядра в течение последних лет был сделан ряд крупных открытий, которые пролили свет на строение материи». Позднее разобранную установку удалось вывезти из осажденного города. В 1944 году она будет запущена в Москве, в стенах нынешнего НИЦ «Курчатовский институт». Еще в 1930-е годы в СССР был заложен фундамент ядерных исследований, что впоследствии станет решающим фактором в создании отечественного атомного щита.