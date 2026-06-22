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В Хабаровском крае водитель поехал посмотреть водопад и получил «уголовку»

На время расследования мужчине избрали обязательство о явке.

В Хабаровском крае полицейские возбудили уголовное дело против 41-летнего жителя посёлка Горный, которого ночью остановили за рулём легкового автомобиля с признаками опьянения. Мужчина отказался от медицинского освидетельствования, сообщили в УМВД России по региону.

Инспекторам он пояснил, что перед поездкой распивал спиртное в гараже. После этого сел за руль, чтобы поехать к местной достопримечательности — горному водопаду.

При проверке выяснилось, что водитель уже попадался за похожие нарушения. В 2025 и 2026 годах его дважды задерживали за нетрезвую езду, также он был участником ДТП и скрылся с места аварии.

Общий срок лишения права управления транспортом у мужчины составил четыре года. Несмотря на это, он снова оказался за рулём.

Отдел дознания возбудил уголовное дело по статье о повторном управлении транспортом в состоянии опьянения. Максимальное наказание по ней — до двух лет лишения свободы.

На время расследования мужчине избрали обязательство о явке. Автомобиль отправили на специализированную стоянку.