«Это генетически неприемлемо»: посол в ФРГ объяснил, с каким явлением в Европе никогда не смирится Россия

Москва не разрывала отношения с Берлином. При этом Россия никогда не смирится с проявлением неонацизма в европейских странах. На это указал посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев во время мероприятия в Берлине по случаю 85-й годовщины нападения Германии на СССР.