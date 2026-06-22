Народные приметы на 23 июня: чего нельзя делать в Тимофеев день?

Мечтающие устроить личную жизнь в этот день проводили специальный обряд. Нужно было сплести венок из полевых цветов и украсить его лентой со своих волос. На рассвете его следовало повесить на ворота. Если к полудню венок останется на своем месте, можно рассчитывать на скорую свадьбу, если упадет или будет убран, — в этом году семейное положение гадающей не изменится.