Народные приметы на 23 июня: чего нельзя делать в Тимофеев день?

23 июня православные вспоминают священномученика Тимофея. По преданию, он убил огромного змея: за эту победу Господь наделил его даром чудотворения. За проповедь при императоре Юлиане Отступнике святого обезглавили.
В народном календаре — Тимофеев день. На Руси эта дата была известна множеством примет и обычаев. Сегодня мы вспомним суеверия наших предков, чтобы выяснить, как провести 23 июня, чтобы избежать бед и напастей.
Народные приметы на 23 июня: что нельзя делать.
Согласно старинным приметам, в Тимофеев день стоит быть аккуратнее с зеркалами. Не стоит засматриваться на свое отражения, чтобы не стать жертвой нечисти. Злые духи могут наслать на человека проклятия, из-за чего он занедужит или сойдет с ума.
Не разрешается занимать деньги: это прямой путь в долговую яму. Также не стоит давать кому-либо взаймы, с вами никогда не рассчитаются.
Не стоит оставаться в одиночестве, особенно под вечер. В старину твердили, что из-за этого весь год в тоске да печали пройдет.
Нельзя убивать пауков. Тому, кто нарушит запрет, на Руси обещали разногласия в семье.
Не рекомендуется оставлять ложку в тарелке. Какая-нибудь мелочь, забытая на столе после обеда, может стать причиной голода.
Чтобы не навлечь на себя беду, ни в коем случае не стоит заглядывать в чужие окна. Наши предки верили, что так можно забрать себе чужие проблемы.
Наконец, в этот день не следует злиться и скупиться. Гнев и жадность в этот день отпугивали удачу, а отказ дать монетку нищему мог обернуться длительным безденежьем.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 23 июня: что можно делать.
В Тимофеев день люди на Руси ждали подсказок от природы. Ветер и дожди, а также звезды и солнце могли дать человеку знак — сбудется его желание или нет.
Считалось, что 23 июня по улицам бродит нечисть, поэтому наши пращуры принимали меры для защиты от нее: например, развешивали над дверями и окнами веточки чертополоха, парились в бане с полынью, ели чеснок.
День подходит для всякого труда и помощи близким. А вот для дальних поездок он не годится: в чужом краю можно стать жертвой хищников или разбойников. Во всяком случае, так говорили в старину.
Вечер подходит для общения с родственниками или друзьями. Можно собрать всех за большим столом и угостить блинами. Это блюдо, символизирующее солнце и достаток, поможет укрепить отношения и сделает встречу теплее.
Мечтающие устроить личную жизнь в этот день проводили специальный обряд. Нужно было сплести венок из полевых цветов и украсить его лентой со своих волос. На рассвете его следовало повесить на ворота. Если к полудню венок останется на своем месте, можно рассчитывать на скорую свадьбу, если упадет или будет убран, — в этом году семейное положение гадающей не изменится.
Для того, чтобы ускорить получение предложения руки и сердца девушки на Руси пекли любимому каравай. Его нужно было принести туда, где молодой человек трудился. Считалось, что подобная демонстрация заботы не оставит парня равнодушным, и он станет относиться к красавице как к жене.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 23 июня.
Наблюдение за погодой — обязательная часть Тимофеева дня. По тому, что творилось на улице, наши предки делали выводы о том, какой урожай их ждет. Так, дождь они считали предвестником обилия грибов и ягод в лесах. Если после ливня на небе появилась радуга, год будет богатым на овощи и фрукты. Ночные осадки — к богатому урожаю зерна.
Если лягушки квакают весь вечер — впереди жара. Обилие мошкары также указывает на теплую погоду.
Яркие звезды в ночном небе и круг около луны в старину называли предвестниками похолодания. А вот если звезды скрываются за облаками, следующий день будет пасмурным и теплым.
Именинники 23 июня.
В этот день именины отмечают Александр, Алексей, Антонина, Василий, Иван, Никон, Тимофей и Феофан.