В селе Таежное дня будут отключать свет и воду из-за ремонта электросетей

В селе Таежное на предстоящей неделе ожидаются плановые отключения электроэнергии и холодного водоснабжения. Коммунальщики просят жителей заранее подготовиться к временным неудобствам. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в администрации Хабаровского муниципального района, отключения связаны с ремонтными работами энергоснабжающей компании ДРСК. Электроэнергию будут отключать 23, 24 и 26 июня с 08:00 до 17:00. Из-за прекращения подачи электричества также будет отсутствовать холодное водоснабжение.
Жителей просят сделать необходимый запас воды на эти дни. Особенно это касается семей с маленькими детьми и пожилых людей. Администрация принесла извинения за временные неудобства и заверила, что ремонтные работы направлены на повышение надёжности электроснабжения.
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