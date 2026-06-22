22 — 28 июня нижегородцев ждут температурные качели от +25 до +13 градусов

На неделе с 22 по 28 июня жителей Нижнего Новгорода ждут заметные колебания температуры и периодические осадки. Такой прогноз размещён на платформе «Яндекс. Погода».
В понедельник, 22 июня, воздух прогреется до +25 °C. Ожидается облачная погода с прояснениями, осадков не предвидится, ветер будет дуть с северо‑запада. В ночные часы температура опустится до +18 °C.
Во вторник, 23 июня, столбик термометра покажет +19… +23 °C. Дожди пройдут в утренние и дневные часы, к вечеру они прекратятся. Ночью похолодает — температура составит +15 °C.
В среду, 24 июня, синоптики прогнозируют до +21 °C. Небо останется облачным с прояснениями, направление ветра не изменится — он по‑прежнему будет северо‑западным.
В четверг, 25 июня, дожди вероятны в первой половине дня. Температура воздуха составит +20 °C.
Пятница, 26 июня, порадует отсутствием осадков. Облачность — с прояснениями, дневная температура — +20 °C, ночью похолодает до +13 °C.
К концу недели, в последние выходные июня, температура снизится до +18… +19 °C днём. В субботу осадков не ожидается, а в воскресенье дожди будут идти в течение всего дня.
Ранее серебряные облака заметили в небе над Нижним Новгородом.