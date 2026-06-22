Ветеран Великой Отечественной рассказал, почему читал ленту ТАСС

«В 1946 году я был демобилизован из армии, ушел в запас, приехал в Москву. Мне надо было где-то устраиваться работать, а у меня образования среднего даже не было еще», — поделился воспоминаниями Мартынушкин. После войны он экстерном закончил среднюю школу и получил два высших образования — в МИФИ и Институте иностранных языков. «Меня порекомендовали в одну строительную организацию, позже я стал работать в Секретариате Первого Главного управления (ПГУ — прим. ТАСС) при СМ СССР. Позже узнал, что на эту организацию была возложена координация всех работ по созданию атомной бомбы», — отметил ветеран.