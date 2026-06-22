Ветеран Великой Отечественной рассказал, почему читал ленту ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны Иван Мартынушкин, сражавшийся за Житомир, Львов, Краков и освобождавший Освенцим, а затем многие годы служивший в атомной отрасли, находил много полезной для работы информации на ленте ТАСС. О том, как читал «тассовки», он рассказал в интервью агентству.
«В 1946 году я был демобилизован из армии, ушел в запас, приехал в Москву. Мне надо было где-то устраиваться работать, а у меня образования среднего даже не было еще», — поделился воспоминаниями Мартынушкин. После войны он экстерном закончил среднюю школу и получил два высших образования — в МИФИ и Институте иностранных языков. «Меня порекомендовали в одну строительную организацию, позже я стал работать в Секретариате Первого Главного управления (ПГУ — прим. ТАСС) при СМ СССР. Позже узнал, что на эту организацию была возложена координация всех работ по созданию атомной бомбы», — отметил ветеран.
Он напомнил, что «тогда начальником ПГУ был назначен народный комиссар боеприпасов Борис Ванников, научным руководителем атомного проекта стал академик Игорь Курчатов». «В разное время я работал с такими великими людьми, как Первухин (одновременно занимавшим пост министра химической промышленности), Завинягин (заместитель министра МВД), Малышев, руководивший во время войны всей танковой промышленностью», — перечислил Мартынушкин.
«Мой начальник Ванников был членом ЦК партии. А все члены ЦК получали ТАССовские материалы — отпечатанные листки на ротопринте на серой бумаге. И вот мне в Секретариат приносили пакеты с такими листками, и я должен был все их просмотреть и отобрать все то, что касается атомных дел: упоминание материалов — уран, свинец, ртуть, все компоненты, которые связаны с этой тематикой. Я все в отдельную папку складывал и передавал Ванникову», — сказал Мартынушкин. По его словам, «эти материалы приходили читать все заместители Ванникова и некоторые другие сотрудники».