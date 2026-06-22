Посол РФ в ФРГ: Россия не допустит искажения истории советских мемориалов

«Конечно, мы знаем о тех случаях, о тех попытках некоторых не очень добросовестных политиков, которые пытаются придать историческому контексту этих памятников и захоронений, в том числе здесь, в Трептов-парке, некую, как они говорят, новую контекстуализацию — если говорить по-русски, то исказить исторический контекст этих замечательных мемориалов. Мы решительно против этого, и мы этого не допустим», — сказал Нечаев российским журналистам в связи с 85-летием начала Великой Отечественной войны.