Посол РФ в ФРГ: Россия не допустит искажения истории советских мемориалов

БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что Россия не допустит фальсификации истории и искажения исторического контекста советских воинских мемориалов, расположенных в ФРГ.
«Конечно, мы знаем о тех случаях, о тех попытках некоторых не очень добросовестных политиков, которые пытаются придать историческому контексту этих памятников и захоронений, в том числе здесь, в Трептов-парке, некую, как они говорят, новую контекстуализацию — если говорить по-русски, то исказить исторический контекст этих замечательных мемориалов. Мы решительно против этого, и мы этого не допустим», — сказал Нечаев российским журналистам в связи с 85-летием начала Великой Отечественной войны.
«Мы решительно протестуем против любых форм героизации нацизма и фальсификации истории», — продолжал дипломат. Он подчеркнул, что российская сторона выступает за то, чтобы «объективная память по-прежнему жила, в том числе на территории Германии». «Это для нас критически важно, и мы со своей стороны, и наши загранучреждения будем всячески этому способствовать», — заключил посол РФ.
В мае 2026 года депутаты фракций правящих Социал-демократической партии и «Зеленых» в Палате депутатов Берлина выдвинули инициативу о так называемой исторически-критической контекстуализации советских военных памятников, в первую очередь масштабного мемориального комплекса в Трептов-парке. Речь идет об идее разместить у подножия монументов информационные стенды с материалами, отражающими субъективный подход к событиям Второй мировой войны. ФРГ, подписав с Советским Союзом в 1990 году Договор о добрососедстве, партнерстве и сотрудничестве, обязалась во имя памяти павших воинов Красной армии чтить и обеспечивать сохранность советских мемориалов и военных захоронений.
О советских памятниках в Берлине.
Памятник советскому Воину-освободителю в Трептов-парке — отлитая из бронзы 40-тонная статуя высотой 12 м. Мемориал представляет собой фигуру солдата, который стоит на обломках свастики, держа в одной рукой меч, а в другой — маленькую девочку. Этот комплекс, где покоится прах 7,2 тыс. советских воинов, создан скульптором Евгением Вучетичем и архитектором Яковом Белопольским. Он открыт в мае 1949 года, отреставрирован в 2004 году.
Композиция в Тиргартене — более старый монумент, он находится в непосредственной близости от главных достопримечательностей города. Открыт в 1945 году на месте братской могилы советских солдат, отдавших свои жизни при взятии Берлина. По разным данным, там захоронены останки 2−2,5 тыс. воинов.
Еще один мемориальный комплекс располагается в районе Панков, он был возведен в 1947—1949 годах. В центре мемориала находится обелиск высотой 33,5 м. Вокруг установлены 100 бронзовых досок с именами павших. Там же расположены восемь полей захоронений, где покоится прах более 13 тыс. солдат Красной армии, погибших при взятии германской столицы.