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Атаку БПЛА отразили над Гуково, Чертковским и Верхнедонском районах

В Ростовской области прошедшей ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области прошедшей ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своих соцсетях.

Дроны были уничтожены в городе Гуково, Чертковском и Верхнедонском районах. Информация о пострадавших и разрушениях в результате атаки не поступала, но будет уточняться.

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