Гастроэнтеролог Белоусов: в день без вреда можно пить 3−5 чашек чая

Чтобы минимизировать потенциальный вред, врач посоветовал не делать заварку слишком концентрированной и не употреблять напиток в больших объемах. На практике это означает, что черный чай следует настаивать в течение трех-пяти минут, зеленый и улун — от одной до трех минут, а для белого чая достаточно выдержать его в кипятке не более минуты.