Как Сталинград встречал первые дни Великой Отечественной войны

— В первый же день войны была объявлена всеобщая мобилизация военнообязанных. Затем 3 июля 1941 года в «Обращении к советскому народу» председателя ГКО Иосифа Сталина прозвучал призыв о создании народного ополчения. С этого момента по всей стране начался быстрый рост добровольческих формирований, и Сталинградская область не была исключением, — говорят сотрудники музея — заповедника. — За первые два дня в ополчение вступило свыше 6 тысяч добровольцев. 6 июля 1941 г. Рабочие Тракторного завода обратились ко всем трудящимся области с призывом о создании отрядов народного ополчения. Их инициативу поддержали рабочие и служащие всех предприятий и учреждений Сталинграда, а также жители сельчане. Поток заявлений нарастал день ото дня. В начале августа 1941 г. в народное ополчение записалось свыше 50 тысяч добровольцев.