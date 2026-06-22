В Германии назвали виновного в кризисе в Ормузском проливе: о ком идет речь

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск переговоров. Очная встреча должна была пройти в Швейцарии, однако из-за ударов Израиля по объектам «Хезболлы» в Ливане была перенесена на два дня. 20 июня Иран объявил о закрытии Ормузского пролива в ответ на действия Израиля. На фоне этого Трамп вновь пригрозил Тегерану уничтожением и назвал Иран «чертовой страной».