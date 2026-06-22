Частицы Вечного огня привезли к памятной акции 22 июня в главный храм ВС РФ

Частицы Вечного огня с мемориалов городов-героев доставили в Главный храм Вооруженных Сил России к мероприятиям, посвященным Дню памяти и скорби. В четыре часа утра 22 июня там зажгли «Свечу памяти» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.