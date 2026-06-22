Частицы Вечного огня привезли к памятной акции 22 июня в главный храм ВС РФ

Частицы Вечного огня с мемориалов городов-героев доставили в Главный храм Вооруженных Сил России к мероприятиям, посвященным Дню памяти и скорби. В четыре часа утра 22 июня там зажгли «Свечу памяти» в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
Огонь в храм привезли с мемориалов Москвы, Ленинграда, Волгограда, Смоленска, Тулы, Новороссийска, Севастополя, Керчи и Мурманска. Одну из частиц доставил капитан Андрей Соловьев в сопровождении роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.
Для перевозки пламени используют специальное оборудование. Частицу огня помещают в переносное газогорелочное устройство, а всепогодный факел позволяет сохранить пламя во время транспортировки.
В Главном храме Вооруженных Сил России также прошла лития по жертвам Великой Отечественной войны. Ее отслужил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
Всероссийская акция «Свеча памяти» прошла в воинских гарнизонах по всей стране. Ее проводят у мемориалов воинской славы и на местах захоронений воинов Великой Отечественной войны в преддверии Дня памяти и скорби.
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