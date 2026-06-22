В Хабаровском крае увековечили имена ещё 92 участников ВОВ

Отдельное внимание уделяют бойцам 205-й стрелковой дивизии, сформированной в Хабаровске, и 422-й стрелковой дивизии из Бикина, позже ставшей 81-й гвардейской. Поисковики вместе с Центральным архивом Минобороны России готовят полный поимённый список 205-й дивизии: в июле 1942 года она ушла под Сталинград, где почти 12 тысяч дальневосточников 32 дня сдерживали немецкие танки, а из окружения вышли только около 600 человек.