В Хабаровском крае увековечили имена ещё 92 участников ВОВ

В Хабаровском крае к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны увековечили имена 92 земляков, сражавшихся за Родину. Такое решение приняла рабочая группа при правительстве края, которая занимается внесением имён в Книгу памяти и на пилоны мемориала «Вечный огонь» на площади Славы в Хабаровске.
Благодаря этой работе ещё 54 человека впервые за 85 лет официально вернулись из забвения. Кроме того, в документах и на мемориальных списках исправят 360 фамилий, где были ошибки в написании. Сейчас на пилонах «Вечного огня» высечены 50 033 имени защитников Отечества из Хабаровского края.
«Лучшим подтверждением нашей благодарности за Победу является сохранение памяти о всех, кто ушёл из Хабаровского края на фронт, погиб на полях сражений или вернулся домой», — подчеркнула секретарь рабочей группы Татьяна Фонова.
Восстановить имена помогают родственники ветеранов: они приносят семейные архивы, фотографии, награды и извещения о гибели. Так, на краевом уровне впервые увековечено имя фронтовика Филиппа Собко, а судьбы ещё четырёх участников войны дополнены семейными документами и снимками, которые десятилетиями хранились у потомков.
Отдельное внимание уделяют бойцам 205-й стрелковой дивизии, сформированной в Хабаровске, и 422-й стрелковой дивизии из Бикина, позже ставшей 81-й гвардейской. Поисковики вместе с Центральным архивом Минобороны России готовят полный поимённый список 205-й дивизии: в июле 1942 года она ушла под Сталинград, где почти 12 тысяч дальневосточников 32 дня сдерживали немецкие танки, а из окружения вышли только около 600 человек.
Рабочая группа также обсудила подготовку к 85-летию создания 88-й отдельной стрелковой бригады, базировавшейся в селе Вятском, и помощь 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде в Бикине в ремонте Музея боевой славы. Эта бригада ведёт историю с марта 1942 года, а сегодня её бойцы выполняют задачи в зоне СВО.