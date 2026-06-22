«Будет сложно это повторить!»: Димаш зажигательно станцевал под свой новый трек

Поклонники тут же отреагировали на танец Димаша. «Красивая песня, красивый танец», «Вау, супер! Какой огненный танец. Димаш, ты просто пожар», «Теперь конкурс можно закончить, лучше Димаша никто не станцует», «Ого! Будет сложно это повторить», — высказались они.