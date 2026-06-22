«Будет сложно это повторить!»: Димаш зажигательно станцевал под свой новый трек

Димаш напомнил, что танцевальный челлендж, который он недавно объявил, продолжается. Певец показал, как пластично двигается.
«Обязательно поделитесь своими видео до 1 августа. Автор видео, набравшего наибольшее количество просмотров, получит приглашение поучаствовать в съемках моего следующего клипа. С нетерпением жду ваших видео, но пока вот моя версия», — отметил артист.
Поклонники тут же отреагировали на танец Димаша. «Красивая песня, красивый танец», «Вау, супер! Какой огненный танец. Димаш, ты просто пожар», «Теперь конкурс можно закончить, лучше Димаша никто не станцует», «Ого! Будет сложно это повторить», — высказались они.