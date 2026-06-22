На Дону расширяют сеть школ креативных индустрий. Уже работает три школы: в Ростове-на-Дону и в Волгодонске. Из федерального и областного бюджетов на эти цели направлено более 208 млн рублей. Это образовательные пространства, где подростки получают навыки в сфере креативных профессий в высокотехнологичных студиях с современным оборудованием, программа ориентирована на практическую проектную деятельность.