О важности формировании креативного мышления как инструмента воспитания молодежи говорили 19 июня на заседании совета по культуре под председательством губернатора Юрия Слюсаря. Выездное заседание с участием депутата Государственной Думы, первого заместителя председателя комитета по культуре Госдумы Александра Шолохова, деятелей культуры и искусства Дона состоялось в Октябрьском (сельском) районе.
Формирование креативного мышления у молодежи — это задача, требующая комплексного и системного подхода, уверен губернатор. В Ростовской области продолжается развитие креативных индустрий через создание современных образовательных и культурных пространств для молодёжи, которые созданы благодаря национальным проектам «Культура» и «Семья».
Так, в Ростовской области работает 19 модельных библиотек, оснащённых роботизированными системами, современным оборудованием и программным обеспечением. Например, в Целинском районе организована студия мультипликации, записи подкастов и интерактивная зона для детей. В Батайске появился библиоробот, который проводит экскурсии, викторины, обзоры книг. Также в регионе создано десять виртуальных концертных залов.
На Дону расширяют сеть школ креативных индустрий. Уже работает три школы: в Ростове-на-Дону и в Волгодонске. Из федерального и областного бюджетов на эти цели направлено более 208 млн рублей. Это образовательные пространства, где подростки получают навыки в сфере креативных профессий в высокотехнологичных студиях с современным оборудованием, программа ориентирована на практическую проектную деятельность.
Как сообщила министр культуры Анна Дмитриева, в течение ближайших двух лет откроются такие школы в Целинском районе и в Ростове-на-Дону. На эти цели предусмотрено 90 млн рублей.
«Много новых форматов, и это очень здорово. Участие в этих активностях направит энергию молодых людей на творчество и созидание, убережет от деструктивных влияний. А нам, как людям взрослым и ответственным за наше молодое поколение, необходимо создавать условия для развития креативного мышления, творчества и развития личности», — отметил Юрий Слюсарь.
В качестве удачного примера творческого, креативного подхода ребят губернатор назвал экспозицию, с которой он ознакомился в районном краеведческом музее. Ребята показали главе региона стенд, где голосами детей были переданы воспоминания об оккупации района. Губернатор поддержал идею участников совета о продлении практики применения инвестиционного налогового вычета для организаций, оказывающих поддержку учреждениям культуры Донского края.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.