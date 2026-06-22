В Хабаровске запустили бесплатные тренировки у арены «Ерофей»

По пятницам с 18:00 до 19:00 ждут детей и подростков от 6 до 16 лет. Для них подготовили занятия с элементами хоккея с мячом — профильного для «Ерофея» вида спорта. По субботам с 10:00 до 11:00 тренировки проводят для участников старше 16 лет. Здесь акцент делают на общей физической активности, оздоровлении и развитии гибкости.