В Хабаровске запустили бесплатные тренировки у арены «Ерофей»

В Хабаровске на «умной» спортивной площадке возле арены «Ерофей» начали проводить бесплатные тренировки для детей и взрослых. Занятия ведут профессиональные инструкторы спортивной школы олимпийского резерва «Ерофей», сообщили в министерстве спорта Хабаровского края.
Тренировки будут проходить регулярно. С участниками работают тренеры Демид Проскуряков, Максим Якушев и Ярослав Алленов, а расписание составили так, чтобы площадка была полезна разным возрастам и уровням подготовки.
По пятницам с 18:00 до 19:00 ждут детей и подростков от 6 до 16 лет. Для них подготовили занятия с элементами хоккея с мячом — профильного для «Ерофея» вида спорта. По субботам с 10:00 до 11:00 тренировки проводят для участников старше 16 лет. Здесь акцент делают на общей физической активности, оздоровлении и развитии гибкости.
Площадка позволяет заниматься не только воркаутом: здесь есть зоны для силовых упражнений, прыжковая яма, место для пляжного волейбола и легкоатлетические дорожки. Первая очередь объекта в районе улицы Вахова открылась в конце 2022 года, а универсальная хоккейная коробка летом превращается в поле для футбола, баскетбола и волейбола.
В крае также стартовал новый сезон утренних зарядок. В Хабаровске они проходят по воскресеньям на территории ФОКа в районе Ореховой сопки, а в Комсомольске-на-Амуре «чемпионские» зарядки проводят по субботам в 10:00 на площадке «Дземги-Арены» на проспекте Победы, 6/1.