Детей высокого перинатального риска врачи начали сопровождать с рождения до 3 лет

В России создана система ранней помощи детям высокого перинатального риска, которая сопровождает ребенка от отделения реанимации новорожденных до трехлетнего возраста. По данным Минздрава, на весну 2026 года такую помощь получили более четырех тысяч детей.
Проект рассчитан на недоношенных детей, детей с экстремально низкой массой тела, а также пациентов, перенесших тяжелые критические состояния после рождения. При четырех крупных больницах открыты центры, где с детьми работают логопеды, дефектологи, психологи и специалисты ЛФК.
После выписки каждого ребенка обследуют и составляют индивидуальный план развития. Вся помощь оказывается бесплатно по ОМС. В первый год 85% детей, прошедших через программу, догнали сверстников.
Минздрав отдельно отметил, что такая система снижает риск инвалидизации, потребности в специализированных учреждениях и длительной реабилитации. Проект получил премию «Призвание» как вклад в развитие медицины и медицинской науки.
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