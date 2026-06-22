Кардиолог Вечтомов: сон с вентилятором ведет к пересыханию слизистых оболочек

Особенно уязвимы к этому люди с аллергическим ринитом и хроническими патологиями носоглотки. Длительное локальное охлаждение также может стать причиной мышечных спазмов. После ночи в таких условиях так же можно столкнуться с чувством скованности в шее, плечах или пояснице. Кроме того, подобный режим сна способен спровоцировать обострение болевого синдрома у пациентов с хроническими заболеваниями суставов.