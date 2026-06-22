Квоты на добычу рыбы увеличили любителям и предприятиям Хабаровского края

Предприятие, ведущее свою деятельность в Тугурском заливе, получило дополнительные квоты на добычу 35 тонн корюшки. Для любительской рыбалки в районе села Иннокентьевка объемы вылова увеличили в сумме на 45 тонн, из которых 10 тонн приходится на горбушу, а 35 — на летнюю кету.