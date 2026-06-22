Квоты на добычу рыбы увеличили любителям и предприятиям Хабаровского края

В Хабаровске прошло заседание комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб, по итогам которого принято решение об увеличении квот для предприятий края. Разрешенные объемы вылова выросли и для любительской рыбалки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Предприятие, ведущее свою деятельность в Тугурском заливе, получило дополнительные квоты на добычу 35 тонн корюшки. Для любительской рыбалки в районе села Иннокентьевка объемы вылова увеличили в сумме на 45 тонн, из которых 10 тонн приходится на горбушу, а 35 — на летнюю кету.
В рамках заседания члены комиссии единогласно приняли решение о введении запрета на лов рыбы в бассейне реки Гыджу, озере Тихое и в двухкилометровой зоне вокруг него. Ограничения продолжат действовать до 10 октября 2026 года. Как отмечается в документах Амурского территориального управления Росрыболовства, временный запрет позволит сохранить нерестовые запасы рыбных ресурсов.
Напомним, что с 30 мая в Хабаровском крае стартовала лососевая путина, которая продлится до 10 октября 2026 года. Планируется, что по итогам сезона предприятия, представители КМНС и любители рыбалки добудут 55 тысяч тонн красной рыбы.