Перебои теле- и радиовещания возможны в Хабаровском крае до 28 июня

Филиал РТРС «Дальневосточный РЦ» предупреждает о проведении плановых профилактических работ на этой неделе. Отключения теле- и радиосигнала возможны в Хабаровске, Березовом и Бичевой, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
График кратковременных отключений телерадиосигнала с 22 по 28 июня:
23 июня.
Березовый, Солнечный район.
Восток России СВ с 09:00 до 17:00.
24 июня.
Бичевая, район имени Лазо.
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);
Радио России ГТРК Дальневосточная (а) с 11:00 до 17:00.
25 июня.
Хабаровск.
Русское Радио с 09:00 до 15:00.
В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.