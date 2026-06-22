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Перебои теле- и радиовещания возможны в Хабаровском крае до 28 июня

На этой неделе возможны отключения сигнала в трёх населённых пунктах.

Источник: Хабаровский край сегодня

Филиал РТРС «Дальневосточный РЦ» предупреждает о проведении плановых профилактических работ на этой неделе. Отключения теле- и радиосигнала возможны в Хабаровске, Березовом и Бичевой, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

График кратковременных отключений телерадиосигнала с 22 по 28 июня:

23 июня.

Березовый, Солнечный район.

Восток России СВ с 09:00 до 17:00.

24 июня.

Бичевая, район имени Лазо.

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс);

Радио России ГТРК Дальневосточная (а) с 11:00 до 17:00.

25 июня.

Хабаровск.

Русское Радио с 09:00 до 15:00.

В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.