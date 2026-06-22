Хабаровский театр кукол анонсировал премьеру спектакля «Белый пароход»

— Это очень трогательная и в то же время суровая история о взрослении, о неизбежности потерь и силе воображения. Нам важно найти деликатный, но честный разговор с современным подростком. Мы стремимся к тому, чтобы зритель не просто смотрел историю, а физически ощутил тот самый ветер с Иссык-Куля и услышал зов белого парохода, — сказал режиссер спектакля Сергей Листопадов.