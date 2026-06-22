Хабаровский театр кукол анонсировал премьеру спектакля «Белый пароход»

Хабаровский театр кукол в преддверии своего юбилейного 30-го сезона готовит масштабную премьеру спектакля по мотивам повести Чингиза Айтматова «Белый пароход». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», сдача постановки запланирована на июль этого года.
История, рассчитанная на подростков, повествует о трудностях взросления. Действия при этом происходят в Киргизии. В Хабаровском театре кукол отметили, что ключевой художественной особенностью спектакля станет погружение зрителя в национальный колорит страны. Здесь подробно покажут уклад жизни и особенности характера киргизов. Неотъемлемыми героями постановки, как и в повести Айтматова, станут природа и животный мир.
— Это очень трогательная и в то же время суровая история о взрослении, о неизбежности потерь и силе воображения. Нам важно найти деликатный, но честный разговор с современным подростком. Мы стремимся к тому, чтобы зритель не просто смотрел историю, а физически ощутил тот самый ветер с Иссык-Куля и услышал зов белого парохода, — сказал режиссер спектакля Сергей Листопадов.
Финальную концепцию спектакля определили на недавнем техническом совете. Вместе с тем главный режиссер и художник театра представили коллегам эскизы декораций и кукол. На данный момент проект находится в активной производственной фазе. Последняя же стадия доработки постановки, в которую войдут настройки света и механики, запланирована на июль.
Увидеть премьеру спектакля «Белый пароход» жители и гости Хабаровска смогут в сентябре, когда стартует 30-й, юбилейный театральный сезон.