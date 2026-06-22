В Хабаровске сегодня перекроют движение по улице Шевченко

В связи с проведением мероприятия временно изменятся и схемы движения общественного транспорта. Автобусы № 14, 19, 82 и троллейбусы № 1, 9 не будут заезжать на остановку «Комсомольская площадь», для них установлен следующий маршрут: улица Комсомольская — Амурский бульвар — улица Калинина — улица Муравьева-Амурского и далее по прежней линии.