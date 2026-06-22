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В Хабаровске сегодня перекроют движение по улице Шевченко

Проезд транспорта ограничат от Амурского бульвара до улицы Муравьева-Амурского.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня, 22 июня, в Хабаровске с 20:30 до 22:00 ограничат движение всех видов транспорта по улице Шевченко. Перекрытия связаны с проведением патриотической беговой акции «Свеча памяти», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В связи с проведением мероприятия временно изменятся и схемы движения общественного транспорта. Автобусы № 14, 19, 82 и троллейбусы № 1, 9 не будут заезжать на остановку «Комсомольская площадь», для них установлен следующий маршрут: улица Комсомольская — Амурский бульвар — улица Калинина — улица Муравьева-Амурского и далее по прежней линии.

#NEWS_ID= 93798#

Конечной остановкой для троллейбуса № 4 станет «Дом Одежды» (улица Московская).

В администрации Хабаровска отметили, что во время перекрытий на указанных участках будут дежурить сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, что 22 июня в Хабаровском крае пройдут мероприятия, посвященные годовщине начала Великой Отечественной войны. Одним из главных событий дня станет митинг, который начнется в 21:30. Его кульминацией станет церемония зажжения 1418 свечей.