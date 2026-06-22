За неделю в водоемах Красноярского края утонули 7 человек

За минувшую неделю в Красноярском крае потушено 107 пожаров, погибших нет, но три человека получили различные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. За прошедшие сутки потушено 15 пожаров, один человек травмирован. По информации ведомства, за неделю на акваториях региона утонули 7 человек. Три происшествия на воде зарегистрировано за прошедшие сутки, во всех случаях проводятся оперативно-следственные мероприятия. Так, в Ирбейско-Саянском муниципальном округе на реке Пезо перевернулась лодка, в которой находилось четверо мужчин. Один из них утонул, остальные смогли самостоятельно выбраться на берег. В Козульском муниципальном округе, неподалеку от деревни Шадрино, на берегу реки Чулым обнаружено тело мужчины. В Курагинском муниципальном округе, в районе деревни Петропавловка, очевидцы обнаружили в реке Казыр тело мужчины.