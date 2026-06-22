В Перми скорректировали расписание движения двух автобусных маршрутов

На автобусном маршруте № 15 «Южная — ДДК им. Кирова — Центральный рынок» продлят одно направление с остановки «ДДК им. Кирова» до остановки «Южная» в период с 14:00 до 15:00. Вдвое увеличат количество отправлений от остановки «Южная» с 15:00 до 16:00.