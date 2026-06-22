В Перми скорректировали расписание движения двух автобусных маршрутов

Городской департамент транспорта сообщил о корректировке с 22 июня расписания движения двух автобусных маршрутов. Изменения затронули маршруты № 60 и № 15.
На автобусном маршруте № 60 «ДДК им. Кирова — Комсомольская площадь» скорректируют время отправлений по будням и выходным в течение дня.
На автобусном маршруте № 15 «Южная — ДДК им. Кирова — Центральный рынок» продлят одно направление с остановки «ДДК им. Кирова» до остановки «Южная» в период с 14:00 до 15:00. Вдвое увеличат количество отправлений от остановки «Южная» с 15:00 до 16:00.
Ранее с 20 июня на автобусном маршруте № 10 «М/р Садовый — м/р Нагорный» увеличили количество рейсов в будни в связи с увеличением пассажиропотока. На маршруте № 71 «Ул. Анвара Гатаулина — сквер им. Решетникова» скорректировали расписание движения по будням и выходным в связи с дорожной обстановкой.
Трамвайный маршрут № 7 «Пермь-2 — ВРЗ» изменил время отправлений с 19:00 до 20:00 по выходным. Изменения ввели по просьбам пассажиров.
На прошлой неделе с 17 июня в Перми на ремонт закрыли трамвайное движение на участке ул. Куйбышева. Движение трамваев компенсирует автобусный маршрут № 72 «Ул. Анвара Гатаулина — Автовокзал».