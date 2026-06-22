По Байковским тропам: природа Парка 1 Мая

В городских парках продолжаются увлекательные экологические экскурсии в рамках проекта «Сад Байкова».
Маршрут-квест состоялся в одном из самых красивых и исторических мест южной столицы. Участники прогулки погрузились в удивительный мир природы, следуя по эко-площадкам, которые неразрывно связаны с историей и наследием выдающегося городского головы.
В ходе мероприятия ребята с родителями выполнили интересные задания, научились правильно сортировать отходы, создали собственные экосистемы и узнали интересные факты о флоре парка и принципах бережного отношения к окружающей среде. По завершению события ростовчане получили памятные сувениры и открытки с растениями парка.
— Мероприятие стало полезным путешествием для всех нас. Было очень интересно узнать историю парка и на практике создать свой маленький экомир, — поделились впечатлениями участники.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.