По Байковским тропам: природа Парка 1 Мая

В ходе мероприятия ребята с родителями выполнили интересные задания, научились правильно сортировать отходы, создали собственные экосистемы и узнали интересные факты о флоре парка и принципах бережного отношения к окружающей среде. По завершению события ростовчане получили памятные сувениры и открытки с растениями парка.