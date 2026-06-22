Выпускников Комсомольска-на-Амуре поздравит шоу «Алые паруса»

27 июня станет для выпускников школ Комсомольска-на-Амуре особенно праздничным и торжественным. Для них на набережной состоится праздник «Алые паруса». Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Доме молодежи вручат медали «За особые успехи в учении», а также состоится чествование выпускников, которые по результатам ЕГЭ набрали 95 и более баллов. Их число сейчас уточняется.
Колонны выпускников пройдут по набережной к памятнику первостроителям, где пройдет церемония возложения цветов в знак благодарности и преемственности поколений. связывающий вчерашних школьников с прошлым и будущим города.
— Ожидается, что яхт будет больше десяти, и хотя бы одна из них будет с алыми парусами. Разумеется, это не будет столь масштабно, как в Санкт-Петербурге. Однако этот день выпускники запомнят надолго, — рассказали в администрации Комсомольска-на-Амуре.
Праздник взрослой жизни продолжится в Драматическом театре и во Дворце культуры авиастроителей.
В этот день с 16 до 19 часов будут перекрыто движение автотранспорта на подъездах к Набережной: по пр. Мира и пр. Октябрьский на пересечениях с улицей Дзержинского. На центральных улицах на время мероприятий введут специальный режим работы автотранспорта.
В этом году в Комсомольске-на-Амуре 910 выпускников. Это 42 класса из 32 школ города.