Выпускников Комсомольска-на-Амуре поздравит шоу «Алые паруса»

— Ожидается, что яхт будет больше десяти, и хотя бы одна из них будет с алыми парусами. Разумеется, это не будет столь масштабно, как в Санкт-Петербурге. Однако этот день выпускники запомнят надолго, — рассказали в администрации Комсомольска-на-Амуре.