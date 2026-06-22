Найден пропавший в Таиланде казахстанский рэпер Кисло-Сладкий

Соответствующий пост появился в его профиле в Instagram. «Мы очень благодарны всем, кто беспокоился, искал, делился информацией и поддерживал нас в эти дни… Дархан был найден целым. Сейчас самое время сказать добрые слова и поделиться радостью. Спасибо всем вам», — говорится в публикации.