Найден пропавший в Таиланде казахстанский рэпер Кисло-Сладкий

Соответствующий пост появился в его профиле в Instagram. «Мы очень благодарны всем, кто беспокоился, искал, делился информацией и поддерживал нас в эти дни… Дархан был найден целым. Сейчас самое время сказать добрые слова и поделиться радостью. Спасибо всем вам», — говорится в публикации.
Как пишет Telegram-канал SHOT, артист нашелся в одной из больниц Пхукета. По словам его близких, серьезных травм он не получил.
Отметим, на днях казахстанский режиссер Парасат Ибраев в соцсетях заявил, что в Таиланде пропал известный рэпер Кисло-Сладкий — в этой связи он обратился в миграционную полицию.