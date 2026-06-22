ОНФ помог поэтессе из Херсонской области восстановить зрение

В декабре 2025 года женщина обратилась на прямую линию с просьбой передать бойцам свои стихи. Когда активисты приехали к ней, выяснилось, что Лысенко почти ничего не видит. Народный фронт подключил профильные медицинские учреждения, помог оформить направление в медучреждение Краснодарского края и организовал сопровождение на всех этапах обследования и лечения. «Я хочу увидеть наших ребят своими глазами. Пожать им руки, обнять их», — сказала Лысенко.