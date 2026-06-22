ОНФ помог поэтессе из Херсонской области восстановить зрение

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Народный фронт помог 81-летней поэтессе из села Балтазаровка Херсонской области Светлане Лысенко, обращавшейся на прямую линию президента РФ Владимира Путина, пройти лечение и провести операцию на глазах. Об этом ТАСС сообщили в президентском движении.
В декабре 2025 года женщина обратилась на прямую линию с просьбой передать бойцам свои стихи. Когда активисты приехали к ней, выяснилось, что Лысенко почти ничего не видит. Народный фронт подключил профильные медицинские учреждения, помог оформить направление в медучреждение Краснодарского края и организовал сопровождение на всех этапах обследования и лечения. «Я хочу увидеть наших ребят своими глазами. Пожать им руки, обнять их», — сказала Лысенко.
В апреле 2026 года ей провели операцию, после которой зрение частично восстановилось. Женщина продолжает лечение и пишет стихи, которые Народный фронт передает военнослужащим на передовую.
Накануне 22 июня, Дня памяти и скорби, Народный фронт передал бойцам гуманитарную помощь и произведения Лысенко о Великой Отечественной войне и преемственности подвига солдат прошлого и нынешних защитников. Как рассказали в движении, в своих стихах она проводит параллели между борьбой с фашизмом в годы Великой Отечественной войны и задачами участников специальной военной операции.
«Я в некоторой степени тоже служу Отечеству. Пишу такие стихи, которые поддерживают ребят на фронте. Мне очень хочется, чтобы им было немножко уютнее в тылу и в бою, чтобы они не чувствовали себя одиноко без близких людей», — поделилась поэтесса.