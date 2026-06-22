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На Кубани почтили память погибших в Великой Отечественной войне

В Краснодаре возложили цветы у Вечного огня в День памяти и скорби.

Источник: пресс-служба администрации региона

На Кубани почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Памятное мероприятие провели у Вечного огня в Краснодаре 22 июня в 4 часа утра.

К мемориалу возложили гирлянды из цветов. Все присутствующие несли к памятнику зажженные лампады.

«Мы склоняем головы перед героизмом и стойкостью нашего народа в Великую Отечественную войну. Ровно 85 лет назад фашисты атаковали советские города и села, начав самую жестокую и кровопролитную войну. На долю нашего народа выпали тяжелейшие испытания. Никому не позволим забыть об их великом подвиге, который принес мир всему миру», — сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

На Кубани в День памяти и скорби проведут патриотические акции, митинги, выставки и посещение мест боевой славы. В 12:15 регион присоединится к Общероссийской минуте молчания. В это время приостановят работу телерадиокомпании, торговые центры и предприятия.

К 22 июня организована Всероссийская онлайн-акции «Свеча памяти». На платформе деньпамяти.рф можно зажечь виртуальную свечу и почтить память героев.

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