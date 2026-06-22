На Кубани почтили память погибших в Великой Отечественной войне

«Мы склоняем головы перед героизмом и стойкостью нашего народа в Великую Отечественную войну. Ровно 85 лет назад фашисты атаковали советские города и села, начав самую жестокую и кровопролитную войну. На долю нашего народа выпали тяжелейшие испытания. Никому не позволим забыть об их великом подвиге, который принес мир всему миру», — сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.