В Хабаровске шестилетняя девочка попала под колёса на переходе

Авария произошла 20 июня в 14:50 в районе дома № 47/2. По предварительным данным, водитель автомобиля двигался по улице Вологодской со стороны улицы Узловой в направлении Белорусской. В этот момент по нерегулируемому пешеходному переходу проезжую часть переходила девочка 2018 года рождения.