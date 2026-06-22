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В Хабаровске шестилетняя девочка попала под колёса на переходе

Ребёнка сбили на нерегулируемом пешеходном переходе в Индустриальном районе города.

В Хабаровске шестилетняя девочка пострадала в результате ДТП на улице Вологодской, — сообщает Госавтоинспекция Хабаровска.

Авария произошла 20 июня в 14:50 в районе дома № 47/2. По предварительным данным, водитель автомобиля двигался по улице Вологодской со стороны улицы Узловой в направлении Белорусской. В этот момент по нерегулируемому пешеходному переходу проезжую часть переходила девочка 2018 года рождения.

Автомобилист не уступил дорогу ребёнку и допустил наезд. Девочка переходила дорогу слева направо по ходу движения машины.

В результате происшествия юная хабаровчанка получила травмы. Информация о характере повреждений не уточняется.

За рулём находился мужчина 1974 года рождения. В Госавтоинспекции отметили, что водитель имеет стаж управления транспортными средствами с 2016 года, был трезв и имел действующий полис ОСАГО.

По факту дорожного происшествия сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами и быть особенно внимательными в местах возможного появления детей.