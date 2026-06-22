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Александр Скрябин и Лидия Новосельцева поздравили с Днем медицинского работника

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения города Ростова-на-Дону!

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения города Ростова-на-Дону!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днём медицинского работника.

Профессия медика требует не только высокого мастерства, но и особого чувства сострадания, доброты и безграничного терпения. Именно вам жители нашего города доверяют самое ценное — свою жизнь и здоровье.

В Ростове-на-Дону ведётся планомерная работа по модернизации системы здравоохранения: обновляется материально-техническая база больниц и поликлиник, закупается современное диагностическое оборудование, создаются условия для оказания высокотехнологичной помощи на базе городских учреждений. Мы стремимся к тому, чтобы качественная и своевременная медицинская помощь была доступна каждому жителю донской столицы.

В этот праздничный день выражаем вам признательность за высокий профессионализм, чуткое отношение к пациентам и преданность своему делу.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, личного счастья и семейного благополучия! Пусть удача всегда сопутствует вам в вашем нелёгком, но таком важном труде.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.