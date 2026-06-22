Александр Скрябин и Лидия Новосельцева поздравили с Днем медицинского работника

В Ростове-на-Дону ведётся планомерная работа по модернизации системы здравоохранения: обновляется материально-техническая база больниц и поликлиник, закупается современное диагностическое оборудование, создаются условия для оказания высокотехнологичной помощи на базе городских учреждений. Мы стремимся к тому, чтобы качественная и своевременная медицинская помощь была доступна каждому жителю донской столицы.