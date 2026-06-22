Полиция Казахстана открыла спецлабораторию по обучению сотрудников особому навыку

В МВД 22 июня 2026 года рассказали, что обучение включает несколько этапов:
теоретический курс; работу на специализированных симуляторах; практические занятия на компьютере.
Особое внимание уделяется применению беспилотников в реальных служебных задачах — от оперативного реагирования до поисково-розыскных мероприятий.
«По поручению министра внутренних дел на базе оперативно-криминалистического департамента создана учебно-тренировочная лаборатория беспилотных авиационных систем. Наша задача — подготовить сотрудников, которые смогут уверенно и эффективно использовать современные технологии в своей повседневной работе», — отметил главный криминалист оперативно-криминалистического департамента МВД Роллан Молдыбаев.
В ведомстве рассказали, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) позволяют значительно расширить возможности сотрудников полиции. Они используются для ночного наблюдения и аэроразведки, оснащены камерами высокого разрешения и тепловизорами, что дает возможность эффективно вести поиск людей в темное время суток и в сложных погодных условиях.
Дроны обеспечивают оперативный обзор места происшествия с воздуха, позволяя фиксировать обстановку до прибытия следственно-оперативной группы и сохранять важные детали. Кроме того, беспилотники применяются для обследования труднодоступных территорий — горной местности, степных участков и заброшенных объектов. Это существенно повышает эффективность поисков пропавших граждан, а также помогает при наблюдении и задержании разыскиваемых лиц, позволяя вести скрытое и безопасное наблюдение.
Практическая эффективность технологий уже подтверждена. Например, в Туркестанской области использование дрона помогло оперативно раскрыть кражу скота: были установлены подозреваемые, зафиксированы их перемещения, а также собраны доказательства, позволившие выйти и на скупщика похищенного имущества.
11 июня стало известно, что казахстанские ученые разработали платформу, которая позволит беспилотным летательным аппаратам длительное время находиться в воздухе.