В Красноярске почтили память павших в годы Великой Отечественной войны

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби в Красноярске состоялась церемония возложения венков и цветов к Вечному огню Мемориала Победы.
В пресс-службе краевого правительства рассказали, что в мероприятии приняли участие губернатор Красноярского края Михаил Котюков, председатель Заксобрания края Алексей Додатко, глава Красноярска Сергей Верещагин, а также депутаты, труженики тыла, участники СВО, волонтеры, представители конфессий, общественных объединений, молодежных и детских движений.
Собравшиеся почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны уроженцев региона минутой молчания и троекратным залпом. В 21:30 у Мемориала зажгут 3 500 свечей, выложенных в цифру «85» и фразу «Красноярск помнит».
Напомним, 22 июня 1941 года нацистская Германия вторглась на территорию СССР. Из Красноярского края на фронт ушли более 455 тыс. человек, каждый третий не вернулся домой. С началом войны на берегах Енисея сформировали около 40 воинских формирований. Среди них знаменитая 119-я стрелковая бригада, первой в крае ушедшая на фронт, 309-я стрелковая дивизия, 365-й стрелковый полк, одержавший зимой 1941 года первую победу в битве за Москву, и 78-я добровольческая бригада, почти вся павшая в боях.
24 октября 2007 года День памяти и скорби официально вошел в перечень памятных дат России. По всей стране в этот день приспускают флаги, проходят церемонии возложения венков и цветов. В 12:15 по московскому времени объявляется общероссийская минута молчания в память о павших героях.
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