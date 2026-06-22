В Красноярске почтили память павших в годы Великой Отечественной войны

Напомним, 22 июня 1941 года нацистская Германия вторглась на территорию СССР. Из Красноярского края на фронт ушли более 455 тыс. человек, каждый третий не вернулся домой. С началом войны на берегах Енисея сформировали около 40 воинских формирований. Среди них знаменитая 119-я стрелковая бригада, первой в крае ушедшая на фронт, 309-я стрелковая дивизия, 365-й стрелковый полк, одержавший зимой 1941 года первую победу в битве за Москву, и 78-я добровольческая бригада, почти вся павшая в боях.