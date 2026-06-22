Реабилитация испанцев и супергол Ленини. Итоги игрового дня ЧМ

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Прошедший игровой день на чемпионате мира по футболу подарил болельщикам настоящий калейдоскоп эмоций. О наиболее интересных событиях — в материале ТАСС.
Была и яркая, результативная игра от признанных фаворитов, и удивительные сенсации от команд, которых многие заранее списывали со счетов. Матчи получились настолько разными по настроению и сценарию, что оставили у зрителей самые разнообразные впечатления — от восторга до недоумения.
«Красная фурия» вернулась править.
Сборная Испании разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 4:0. Для футболистов «Красной фурии» эта встреча имела особое значение: команда стремилась реабилитироваться после неудачного ничейного матча с командой Кабо-Верде (0:0), где действующие чемпионы Европы выглядели крайне инертно в позиционной атаке и не смогли продемонстрировать свой привычный уровень.
Важным отличием от той встречи стало появление на поле с первых минут Ламина Ямаля, который забил быстрый гол. Этот мяч стал первым в карьере молодого таланта на чемпионатах мира. Ямаль вошел в историю как второй игрок моложе 19 лет, открывший счет в матче чемпионата мира. Первым был легендарный Пеле, отличившийся в 1958 году в игре против сборной Уэльса в возрасте 17 лет.
После молниеносного гола сборную Испании было уже не остановить: команда уверенно наращивала давление, разрывала оборону соперника и быстро добилась крупного счета. Главным героем встречи по праву стал Микель Оярсабаль, оформивший дубль и отметившийся результативной передачей, которая помогла отличиться как раз Ямалю.
Теперь испанцы занимают единоличное первое место в своей группе, имея в активе 4 очка, и имеют отличные шансы на выход в плей-офф. Однако в заключительной игре группового этапа против сборной Уругвая расслабляться категорически нельзя. Команда Саудовской Аравии также сохраняет теоретические шансы на выход в 1/16 финала.
Фиаско бельгийцев.
Сборная Бельгии сыграла вничью с командой Ирана (0:0). Несмотря на ощутимое преимущество футболистов Бельгии, которые перебили иранцев по ударам по воротам (23 против 7) и значительно больше владели мячом, в этой встрече им в какой-то мере откровенно повезло.
В первом тайме из-за спорного положения «вне игры» был отменен гол иранцев, который мог стать настоящим украшением турнира: футболисты разыграли штрафной удар в стиле сборной Нидерландов образца чемпионата мира 2022 года. А в середине второго тайма ситуация для бельгийцев осложнилась тем, что команда осталась в меньшинстве после того, как красную карточку получил Натан Нгой.
Этот матч наглядно показал, что постаревшее золотое поколение сборной Бельгии уже не может играть на прежнем уровне. Они не смогли справиться даже со сборной Ирана, которая выставила самый возрастной стартовый состав в истории чемпионатов мира (средний возраст игроков составил 32 года и 181 день). Команда упустила шанс завоевать значимые трофеи несколько лет назад, а теперь даже выход из группы находится под вопросом. Сейчас у бельгийцев и иранцев по два очка, и борьба в их группе обещает быть напряженной.
Героическая сборная Кабо-Верде во главе с Ленини.
Встреча между сборной Уругвая и командой Кабо-Верде завершилась результативной ничьей (2:2). Футболисты сборной Кабо-Верде продолжают блистать на турнире: коллектив уже дважды сыграл вничью с мощными соперниками, доказывая, что их присутствие на турнире — не случайность. В игре против уругвайцев кабовердинцы смотрелись ничуть не хуже именитого оппонента и полностью заслужили этот результат.
В отличие от матча со сборной Испании (0:0), где команде не хватало остроты в атаке, на этот раз футболисты Кабо-Верде сумели хорошо проявить себя впереди. В центре внимания оказался представитель Российской премьер-лиги Кевин Ленини из «Краснодара», который открыл счет красивым ударом со штрафного. Отчасти ему повезло с уругвайской «стенкой», которая рассыпалась в момент выстрела, однако это ни в коей мере не умаляет заслуг кабовердинского футболиста.
Этот гол стал первым в истории сборной Кабо-Верде на чемпионатах мира — историческое достижение для команды, впервые принимающей участие в чемпионате мира. Теперь у нее есть реальные шансы на выход в плей-офф, что станет огромным успехом для небольшого островного государства. А вот сборная Уругвая пока разочаровывает своих поклонников: команда рискует вылететь из турнира уже на групповом этапе, а предстоящая встреча со сборной Испании обещает стать для уругвайцев серьезным испытанием.
Исторический успех сборной Египта и гонка Салаха за своим тренером.
Завершил игровой день матч между командой Новой Зеландии и сборной Египта (1:3). Эта победа стала для африканской команды первой в истории на чемпионатах мира: она была добыта в девятой игре на четвертом турнире.
Поединок складывался непросто: вплоть до 58-й минуты сборная Египта уступала в счете, но сумела переломить ход встречи и добиться заслуженного успеха. Одним из главных творцов победы стал Мохаммед Салах, который вновь продемонстрировал отличную форму, забив гол и отдав голевую передачу. Салах продолжает приближаться к рекорду лучшего бомбардира в истории национальной команды — нынешнего главного тренера сборной Хоссама Хассана, на счету которого 69 голов в 176 матчах. На данный момент Салаху остался всего один гол, чтобы повторить это достижение, и, вполне вероятно, он успеет побить рекорд уже по ходу текущего турнира.
Денис Бояров.