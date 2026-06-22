Реабилитация испанцев и супергол Ленини. Итоги игрового дня ЧМ

Этот матч наглядно показал, что постаревшее золотое поколение сборной Бельгии уже не может играть на прежнем уровне. Они не смогли справиться даже со сборной Ирана, которая выставила самый возрастной стартовый состав в истории чемпионатов мира (средний возраст игроков составил 32 года и 181 день). Команда упустила шанс завоевать значимые трофеи несколько лет назад, а теперь даже выход из группы находится под вопросом. Сейчас у бельгийцев и иранцев по два очка, и борьба в их группе обещает быть напряженной.