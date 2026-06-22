В регионах Южного федерального округа установится жаркая погода

В Астраханской области на предстоящей неделе будет по-летнему жарко: во вторник в дневные часы — до 32 градусов, в среду — 33 градуса, в четверг — 31 градус. В субботу температура снизится до плюс 27 градусов. По ночам столбики термометров будут держаться на отметке 18−20 градусов тепла. Небольшие дожди пройдут в Астраханской области местами в среду и в четверг.