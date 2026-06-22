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В регионах Южного федерального округа установится жаркая погода

В частности, в Астраханской области температура воздуха прогреется до плюс 33 градусов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Жаркая погода установится в регионах Южного федерального округа на нынешней неделе, ожидается, что температура воздуха прогреется до плюс 33 градусов в Астраханской области. Повсеместно пройдут дожди, их пик придется на вторую половину недели, следует из сообщений региональных гидрометцентров.

В Астраханской области на предстоящей неделе будет по-летнему жарко: во вторник в дневные часы — до 32 градусов, в среду — 33 градуса, в четверг — 31 градус. В субботу температура снизится до плюс 27 градусов. По ночам столбики термометров будут держаться на отметке 18−20 градусов тепла. Небольшие дожди пройдут в Астраханской области местами в среду и в четверг.

Прогноз по регионам.

В Крыму температура воздуха ночью составит от плюс 16 до плюс 20 градусов, днем до плюс 31 градуса. В Краснодарском крае — ночью ожидается до плюс 22 градусов, днем до плюс 29 градусов. В Ростовской области на неделе температура воздуха плюс 10−21 градус ночью и плюс 24−32 днем, но к выходным она понизится. В субботу днем в Ростове-на-Дону столбики термометров будут показывать плюс 22.

В Адыгее воздух в дневные часы будет прогреваться до 29−30 градусов, к выходным температура также понизится до 21−22 градусов. По ночам столбики термометров будут держаться на отметке 17−18 градусов тепла.

В Калмыкии температура воздуха в дневные часы во вторник и в среду составит около 29−30 градусов тепла, в пятницу она опустится до 26 градусов, в субботу — до 23 градусов. По ночам столбики термометров будут держаться на отметке 16−18 градусов со знаком «плюс».

В понедельник по данным ГУ МЧС России по Волгоградской области в регионе сохраняется штормовое предупреждение, в регионе местами пройдут ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−25 м/с. Во вторник и среду — без осадков, и с четверга ожидается новый виток непогоды, связанный с дождями и ливнями.

К среде температура воздуха в регионе в дневные часы составит около 30 градусов тепла, в четверг, пятницу и субботу воздух прогреется только до 24 градусов. По ночам столбики термометров будут держаться на отметке 15−17 градусов.

Что касается морской воды, то наиболее комфортной для купания она в Азовском море и Керченском проливе — 24 градуса, на черноморском побережье Крыма в Алуште, Феодосии и Ялте — 18−19 градусов, в Севастополе и Евпатории — 20−21 градус, в Сочи и Анапе — плюс 22−23 градуса.

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