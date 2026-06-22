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Синоптик рассказал о погоде в Москве на грядущей неделе

Ильин: в первой половине недели температура в Москве будет до +25 градусов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Температура воздуха в Москве и Подмосковье в первой половине следующей недели будет соответствовать климатической норме и составит от плюс 20 до плюс 25 градусов, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Температура воздуха составит от плюс 20 до плюс 25 градусов. В понедельник могут быть дожди, местами прогремит гроза. А вторник-среда, скорее всего, обойдутся без осадков», — рассказал Ильин в беседе с 360.ru.

По словам синоптика, в понедельник порывы северо-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Ильин отметил, что с четверга в столичном регионе ожидается похолодание. Днем температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 21 градуса, ночью — от плюс девяти до плюс 14 градусов, местами до плюс восьми. Также вернутся дожди и грозы.

Синоптик добавил, что небольшое усиление геомагнитной активности возможно в среду.