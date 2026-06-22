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Хренин: У Белоруссии нет военного смысла втягиваться в конфликт на Украине

Белоруссия не намерена втягиваться в конфликт на Украине. Об этом в понедельник, 22 июня, заявил министр обороны страны Виктор Хренин.

Белоруссия не намерена втягиваться в конфликт на Украине. Об этом в понедельник, 22 июня, заявил министр обороны страны Виктор Хренин.

— Военного смысла втягиваться нам в конфликт нет от слова совсем, — подчеркнул глава оборонного ведомства.

По словам министра, ситуация на белорусско-украинской границе остается напряженной. Он отметил, что провокации и угрозы в основном проявляются в информационном пространстве.

Хренин добавил, что Минск придерживается курса на невовлечение в конфликт, который ранее обозначил президент страны. При этом Белоруссия продолжает контролировать обстановку и сохраняет на границе необходимые силы для охраны государственной границы совместно с пограничниками, передает «Беларусь 1».

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Запад готовится к войне, хотя со стороны Минска и Москвы никакой угрозы нет. Вольфович добавил, что об этом заявляют как президент России Владимир Путин, так и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Причем оба лидера призывают к диалогу.

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