Хренин: У Белоруссии нет военного смысла втягиваться в конфликт на Украине

Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Запад готовится к войне, хотя со стороны Минска и Москвы никакой угрозы нет. Вольфович добавил, что об этом заявляют как президент России Владимир Путин, так и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Причем оба лидера призывают к диалогу.