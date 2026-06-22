Баланин: В базовую программу ОМС вошли 14 новых методов лечения

Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин в понедельник, 22 июня, сообщил, что 14 новых методов лечения вошли в базовую программу ОМС в 2026 году.
— В этом году мы сделали серьезный шаг вперед — в базовую программу ОМС включены 14 новых методов лечения, а также в базовую программу перенесен один метод, ранее относившийся к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи, — сказал Баланин в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что благодаря такой мере россиянам стали доступны некоторые дорогостоящие процедуры, на которые раньше нужно было оформлять отдельные квоты или искать финансирование.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что каждый россиянин раз в жизни может сдать анализ на наследственные формы дислипидемии, который позволяет определить предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.
В России с 1 сентября 2026 года изменятся правила оказания платной медицинской помощи. Нововведения затронут условия предоставления таких услуг на коммерческой основе как для пациентов, так и для врачей. Что известно об изменениях и как они повлияют на жизнь россиян — в материале «Вечерней Москвы».