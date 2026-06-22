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Более 200 российских туристов вторые сутки не могут улететь из Антальи в Москву

Более 200 российских туристов вторые сутки не могут улететь из Антальи в Москву. Среди пассажиров рейса 2S011 авиакомпании Southwind — дети, беременные женщины и пенсионеры. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщает Telegram-канал Baza.

Более 200 российских туристов вторые сутки не могут улететь из Антальи в Москву. Среди пассажиров рейса 2S011 авиакомпании Southwind — дети, беременные женщины и пенсионеры. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщает Telegram-канал Baza.

Рейс должен был вылететь еще накануне днем, однако его несколько раз переносили, а поздно вечером отменили. После многочасового ожидания людей отвезли в гостиницу, а утром снова привезли в аэропорт, но после регистрации рейс снова начали переносить.

Пассажиры жалуются на отсутствие питания и воды, у многих заканчиваются деньги. Среди ожидающих есть ребенок с высокой температурой. Во время одного из конфликтов представитель авиакомпании якобы заявил пассажирке: «Закрой рот, возмущаться будешь дома, а сейчас ты в моей стране».

Когда именно рейс отправится в Москву, пассажирам до сих пор не сообщили, говорится в сообщении.

14 июня в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара задерживался вылет и прилет более 40 самолетов, в том числе после введенных ранее ограничений. В Сочи задерживались 12 рейсов на вылет, в том числе в Нижний Новгород, Москву, Сыктывкар. На прилет — задержка 18 рейсов.