В РФ централизованное водоснабжение отсутствует в 3 тыс. организаций для детей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Централизованного водоснабжения нет в 3 тыс. организаций для детей по всей России, больше всего их в Забайкальском, Хабаровском и Красноярском краях. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.