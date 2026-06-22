В РФ централизованное водоснабжение отсутствует в 3 тыс. организаций для детей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Централизованного водоснабжения нет в 3 тыс. организаций для детей по всей России, больше всего их в Забайкальском, Хабаровском и Красноярском краях. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.
«Количество организаций для детей, функционирующих без централизованного водоснабжения в 2025 г., составило 3294 организации (1,8% от общего количества организаций для детей), водоотведения — 1224 организации (0,7%), отопления — 2361 (1,3%). Расположены такие организации преимущественно в населенных пунктах, не имеющих централизованных систем», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что за период с 2016 по 2025 годы количество организаций для детей, не имеющих централизованных систем водоснабжения, водоотведения и отопления снизилось на 36,6%, 79% и 8,3% соответственно. Более 65% таких организаций работают на привозной воде.
По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество организаций, не имеющих централизованных систем, расположено в Забайкальском (591), Хабаровском (121) и Красноярском (102) краях, республиках Саха (Якутия) (467) и Калмыкия (173), Иркутской области (191).
Среди организаций, функционирующих без центрального отопления, 97 (4,1%) используют печное отопление в 20 субъектах Российской Федерации (в том числе дошкольных образовательных организаций 41 (11,9%), общеобразовательных — 33 (6,0%), уточнили в Роспотребнадзоре.